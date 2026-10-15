Double-Sieger LASK gewinnt NIKI-Award für das Team des Jahres

Wien – Der NIKI-Award für das Team des Jahres 2026 geht an Österreichs Fußball-Doublegewinner LASK. In der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl setzten sich die Linzer mit 98 ersten Plätzen und 969 Punkten vor den Olympia-Goldmedaillen-Duos Stephan Embacher/Jan Hörl (Skispringen) und Ariane Rädler/Katharina Huber (Ski alpin) durch, die jeweils auf 549 Zähler kamen. Die Männer hatten bei den ersten Plätzen mit 36:30 die Nase vorne.

Bilder der Lotterien-Sporthilfe-Gala open_in_full © Florian Madl © Florian Madl © Florian Madl © Florian Madl © Florian Madl © Florian Madl

Die Trophäe wurde auf der Lotterien-Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle verliehen. In den zehn Wahlauflagen seit 2017 (Nationalteam Frauen) triumphiert damit zum achten Mal der Fußballsport, von 2018 bis 2022 war Red Bull Salzburg erfolgreich, 2023 das Nationalteam der Männer. 2024 hatten sich die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau/Lukas Mähr sowie 2025 das Eishockey-Nationalteam der Männer durchgesetzt.

Jubel bei den Aigner-Geschwistern

In der Kategorie „Sportlerin und Sportler mit Behinderung“ räumten wie bereits 2022 erneut die Geschwister Aigner ab. Veronika Aigner eroberte bei den Paralympics in Cortina vier Gold- und eine Silbermedaille und durfte sich über ihren bereits vierten NIKI freuen. Ihr Bruder Johannes jubelte über drei Gold- und eine Bronzemedaille. Für den 21-Jährigen ist es der zweite NIKI.

Bei der Wahl zum „Aufsteiger des Jahres“ hatten die österreichischen Sportfans das letzte Wort. Über extra.orf.at sowie die Sportportale heimischer Medien konnten sie zwischen drei der erfolgreichsten jungen Athleten des vergangenen Sportjahres abstimmen. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Skispringer Stephan Embacher sicherte sich mit 81,60 Prozent der Stimmen den Sieg vor Schwimmer Luka Mladenovic erreichte (13,69) und Freeskier Matěj Švancer (4,70 Prozent).