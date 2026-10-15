Fünf Tote nach Schießerei in US-Schule

Ein jugendlicher Schütze hat an einer Volksschule im Bundesstaat Oregon an der Westküste der USA binnen kürzester Zeit drei Kinder und eine Lehrkraft getötet haben. Der 16 Jahre alte Angreifer wurde von einem Einwohner der Stadt Bend erschossen, der ihn in die Schule eindringen sah und verfolgte, wie die Polizei am Freitag bei einer Pressekonferenz mitteilte.

Demnach spielte sich alles binnen weniger Minuten ab - zwischen dem ersten Notruf um 12.59 Uhr (Ortszeit) und dem Eintreffen erster Beamter in der Silver Rail Elementary School um 13.02 Uhr, die den Tod des mutmaßlichen Angreifers bestätigten. In der kurzen Zeit starben die Kinder im Alter von fünf, acht und elf Jahren sowie eine Lehrkraft durch Schüsse aus einer Langwaffe.

Ein sieben Jahre altes Kind und eine 54-jährige Lehrkraft seien mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Chef der örtlichen Polizei, Mike Krantz, auf der Pressekonferenz.

Im ersten Notruf bei der Polizei um 12.59 Uhr hatte demnach ein Autofahrer berichtet, ein Schütze habe auf sein Fahrzeug geschossen. Unmittelbar darauf meldeten sich demnach Dutzende weitere Anrufer und beschrieben, dass der Täter die Schule betreten und das Feuer eröffnet habe. Daraufhin sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt.

Der Angreifer stamme aus der Stadt, sagte Krantz. Ob er selbst Schüler der Schule gewesen war oder seine Opfer kannte und welches Motiv er gehabt haben könnte, blieb zunächst offen. Alles sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so Krantz. Auch Details zum genauen Waffentyp könnten noch nicht genannt werden, außer dass es sich um eine Langwaffe gehandelt habe, erklärte der Polizeisprecher. Für Freitagnachmittag (Ortszeit) war eine weitere Pressekonferenz angesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen handelte der Jugendliche alleine. Er habe auf verschlossene Türen geschossen und sich dadurch gewaltsam Zugang zur Schule verschafft, so Krantz. Alle anwesenden Schüler wurden in Bussen zu einer Kirche gefahren, auch Eltern und Betreuer wurden dort hin gebeten. Am Abend hielten zudem Hunderte Menschen in einem örtlichen Park eine Mahnwache ab.

Für Schüler, Familien und Gemeindemitglieder werde Freitagfrüh (Ortszeit) in der örtlichen Zentralbibliothek ein Krisenzentrum offenstehen, sagte Schulleiter Steven Cook. Die Bürgermeisterin von Bend, Melanie Kobler, war ebenfalls anwesend. Sie brachte die Bestürzung vieler über diesen Vorfall zum Ausdruck - und auch den Zusammenhalt, der in der Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern herrscht. "Schulen sollten ein sicherer Platz sein", sagte sie. "Wir werden dies alle gemeinsam durchstehen".

Ähnlich äußerte sich Oregons Gouverneurin Tina Kotek, die auch an der Pressekonferenz teilnahm. Bend liegt in der Hochwüste Oregons auf einem landschaftlich schönen Hochplateau an einem weiten Bogen des Flusses Deschutes, Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Etwa 30 Kilometer entfernt befindet sich das Skigebiet um den Mount Bachelor.