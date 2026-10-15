Mehrere Todesopfer nach Schießerei in Schule in Oregon

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Volksschule in den USA sind Berichten zufolge vier Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien drei Kinder, berichteten die US-Sender CBS und CNN am Donnerstag unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der Angreifer wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin am Tatort in der Stadt Bend im US-Bundesstaat Oregon erschossen.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren bei der Polizei Meldungen über einen Schützen an der Silver Rail Elementary School eingegangen, der auf ein Fahrzeug gefeuert habe. Einsatzkräfte seien innerhalb weniger Minuten an der Schule eingetroffen. Der Täter sei nahezu unmittelbar danach außer Gefecht gesetzt worden. "Wir haben noch keine Bestätigung, wer den Verdächtigen erschossen hat. Möglicherweise war es ein Passant", sagte die Sprecherin.

Bend liegt im Zentrum Oregons, rund 280 Kilometer südöstlich von Portland, und hat etwa 100.000 Einwohner. Die Silver Rail Elementary School unterrichtet Kinder vom Kindergarten bis zur fünften Klasse, also etwa im Alter von fünf bis elf Jahren. Rund 450 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule, die etwa 40 Mitarbeiter beschäftigt.