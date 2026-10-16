Hält das Land Tirol einen unliebsamen Bericht zum Herdenschutz-Projekt zurück?

Der Abschlussbericht des fünfjährigen Tiroler Herdenschutz-Projektes liegt dem Land seit Monaten vor. Veröffentlicht wurde er bisher nicht. Warum? Passen die Ergebnisse nicht ins Konzept? Soll gar etwas verheimlicht werden? Oder ist alles ganz anders? Über eine Angelegenheit, die inzwischen auch das Landesverwaltungsgericht beschäftigt.