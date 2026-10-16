Schwerer Vorwurf
Hält das Land Tirol einen unliebsamen Bericht zum Herdenschutz-Projekt zurück?
Die Verwallalm in St. Anton war eine der Pilotprojekt-Almen. Die aufgetriebenen Schafe wurden von Hirten und Hunden betreut.
© land tirol
Der Abschlussbericht des fünfjährigen Tiroler Herdenschutz-Projektes liegt dem Land seit Monaten vor. Veröffentlicht wurde er bisher nicht. Warum? Passen die Ergebnisse nicht ins Konzept? Soll gar etwas verheimlicht werden? Oder ist alles ganz anders? Über eine Angelegenheit, die inzwischen auch das Landesverwaltungsgericht beschäftigt.
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