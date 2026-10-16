In heißes Frittieröl gestiegen: 36-Jähriger wurde in Hall schwer verletzt

Donnerstagabend ereignete sich in einem Betrieb in Hall ein Arbeitsunfall. Ein 36-Jähriger erlitt dabei schwere Verbrennungen. Er wurde in die Klinik eingeliefert.

Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend in einem Haller Betrieb ein 36-Jähriger, als er in ein Gefäß mit heißem Frittieröl stieg. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 22.15 Uhr mit seinem Kollegen das Öl aus einer Fritteuse in ein entsprechendes Gefäß abgelassen. Dieses stellten sie zur Seite, um die Fritteuse zu reinigen.