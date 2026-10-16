Fritteuse wurde gereinigt
In heißes Frittieröl gestiegen: 36-Jähriger wurde in Hall schwer verletzt
Donnerstagabend ereignete sich in einem Betrieb in Hall ein Arbeitsunfall. Ein 36-Jähriger erlitt dabei schwere Verbrennungen. Er wurde in die Klinik eingeliefert.
Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend in einem Haller Betrieb ein 36-Jähriger, als er in ein Gefäß mit heißem Frittieröl stieg. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 22.15 Uhr mit seinem Kollegen das Öl aus einer Fritteuse in ein entsprechendes Gefäß abgelassen. Dieses stellten sie zur Seite, um die Fritteuse zu reinigen.
Plötzlich stieg der 36-Jährige versehentlich in das heiße Öl. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. (TT.com)