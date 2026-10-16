Geldtasche in Bar aus Schublade gestohlen: Polizei sucht zwei Männer in Fieberbrunn

Nach einem Diebstahl in einem Gastbetrieb in Fieberbrunn fahndet die Polizei nach zwei etwa 30 Jahre alten Männern. Sie sollen eine Kellner-Geldtasche entwendet haben und danach aus dem Lokal geflüchtet sein.

Zwei Männer sollen am Donnerstagabend in einem Gastbetrieb in Fieberbrunn eine Kellner-Geldtasche gestohlen haben. Dabei entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die beiden hielten sich laut Polizei gegen 20.50 Uhr als Gäste an der Bar auf. Einer der Männer bestellte zunächst ein Getränk und bezahlte es sofort. Anschließend bestellte das Duo etwas zu essen.

Als der Kellner daraufhin in die Küche ging, lag seine Geldtasche in einer Schublade hinter der Bar. Einer der Männer nutzte den unbeaufsichtigten Moment, ging hinter die Bar und nahm die Geldtasche samt Inhalt an sich. Danach verließen er und sein Begleiter fluchtartig das Lokal. In welche Richtung die beiden davonliefen, ist nicht bekannt.

Beschreibung der Verdächtigen

Die Gesuchten sollen etwa 30 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trugen sie weiße Pullover. Einer wurde als sportlich und schlank beschrieben, der andere als kräftiger. Die Männer hätten sich als Schweizer ausgegeben, laut Polizei jedoch mit türkischem oder arabischem Akzent gesprochen.