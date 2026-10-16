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Kommentar
Keine Bühne für braune Marschmusik
Kommentarvon Benedikt Mair
Viele Kapellen spielen den Standschützenmarsch – trotz Empfehlung, es ob der problematischen Geschichte nicht zu tun. Der Tiroler Blasmusikverband sollte über schärfere Mittel nachdenken.
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