Kommentar

Keine Bühne für braune Marschmusik

Benedikt Mair

Kommentarvon Benedikt Mair

Viele Kapellen spielen den Standschützenmarsch – trotz Empfehlung, es ob der problematischen Geschichte nicht zu tun. Der Tiroler Blasmusikverband sollte über schärfere Mittel nachdenken.

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