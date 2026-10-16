Tiroler lief für beide Teams auf
Salzburg-Sportdirektor Kirchler vor Westderby: „Emotionen am Platz sollen entscheiden“
In den schwarzgrünen Wacker-Vereinsfarben und am Weg zu Tiroler Titeln pflasterten auch viele Tore den Weg vom jetzigen Austria-Salzburg-Sportchef Roli Kirchler (l.).
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Als Sportdirektor steht Roli Kirchler am Freitag (20.30 Uhr) im Westderby bei Ex-Club Wacker auf der gegnerischen Seite von Austria Salzburg. Die TT hakte bei der Tiroler Fußball-Legende nach.
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