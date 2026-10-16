Sensation aus Südkorea beim Innsbruck Winter Dance Festival

Die Kompanie Linkinart und ihre 30 Tänzerinnen und Tänzern sind im Februar 2027 ein weiterer künstlerischer Höhepunkt im Congress Innsbruck.

Die Tanzkompanie Linkinart steht für die Idee, Menschen und Kulturen durch Kunst miteinander zu verbinden. Sie ist für ihre preisgekrönten Produktionen bekannt und begeistert mit einer unverwechselbaren zeitgenössischen Tanzsprache.

Beim Innsbruck Winter Dance Festival 2027 bringt das 30-köpfige südkoreanische Ensemble mit der Produktion „The Soul of Korea“ eine faszinierende Verbindung aus tänzerischer Präzision, explosiver Dynamik und emotionaler Ausdruckskraft auf die Bühne. Hinter diesem außergewöhnlichen Tanzereignis steht Chang Ho Shin, einer der gefragten Choreografen der zeitgenössischen Tanzszene. Seine international geprägte Handschrift verbindet körperliche Intensität mit künstlerischer Innovation.

Choreograf sprengt Grenzen

In Innsbruck präsentiert Linkinart einen tänzerischen Doppelabend zwischen kosmischer Weite und menschlichem Aufbruch. Die Produktion „our time, our space, our energy“ erforscht das Spannungsfeld zwischen Ordnung und Chaos und zeigt, dass Harmonie nicht durch Stillstand, sondern durch beständige Bewegung entsteht. Das zweite Werk „March“ handelt von der unaufhaltsamen Kraft des ersten Schrittes, vom Mut Einzelner, Geschichte in Bewegung zu setzen und Veränderungen zu ermöglichen.

Mit diesem besonderen Gastspiel unterstreicht das Innsbruck Winter Dance Festival einmal mehr seinen Anspruch, internationale Tanzkunst auf höchstem Niveau nach Tirol zu bringen. Ein außergewöhnliches Erlebnis, das die Vielfalt des Festivalprogramms bereichert und das Publikum mit der mitreißenden Energie des modernen Tanzes aus Südkorea faszinieren wird.

The Soul of Korea – Linkinart, 20. Februar 2027, 19:30 Uhr (Premiere), 21. Februar 2027, 18:00 Uhr, Congress Innsbruck

Programmhighlights Innsbruck Winter Dance Festival 2027 Flashmob, Christkindlmarkt Innsbruck Treffpunkt Annasäule 28.11.2026, 16:00 Uhr Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo Fr., 12.02., 19:30 Uhr (Premiere) Sa., 13.02., 15:00 Uhr Sa., 13.02., 19:30 Uhr So., 14.02., 14:00 Uhr So., 14.02., 18:30 Uhr Dancing Beethoven Mi., 17.02., 19:30 Uhr (Premiere) Do., 18.02., 19:30 Uhr The Soul of Korea Sa., 20.02., 19:30 Uhr (Premiere) So., 21.02., 18:00 Uhr Maria Magdalena Do., 25.02., 19:30 Uhr (Premiere) Fr., 26.02., 19:30 Uhr Sa., 27.02., 15:00 Uhr Sa., 27.02., 19:30 Uhr So., 28.02., 18:00 Uhr Tickets & Information Tickets: Innsbruck Information, Burggraben 3, 6020 Innsbruck Online: www.innsbruck.dance