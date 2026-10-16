Projekt „Noamal2.0“
Re-Use am Recyclinghof: Gebrauchte Schätze weitergeben statt wegwerfen
Werner Hechenblaiker (Regionalmanagement), Christian Leonhartsberger (ATM), BM Dominik Mainusch, LR Rene Zumtobel, Christian Kammeringer (WAMS) und Alfred Egger (ATM, v. l.) informierten über das Re-Use-Projekt „Noamal2.0“.
© Dähling
An 20 ATM-Recyclinghöfen in den Bezirken Innsbruck-Land und Schwaz wurden Sammelstellen eingerichtet für intakte Gebrauchsgegenstände. Das Projekt wird in Kooperation mit WAMS und Ho&Ruck umgesetzt.
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