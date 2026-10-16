Sechs Seen auf mexikanischer Halbinsel Yucátan wegen hirnfressender Amöbe gesperrt

Nach dem Tod eines Mannes in Mexiko durch eine seltene Infektion mit der sogenannten hirnfressenden Amöbe haben die Behörden im Bundesstaat Yucatán sechs künstlich angelegte Seen gesperrt.

In sechs von neun untersuchten Gewässern der Stadt Mérida wurden Einzeller der Gattung Naegleria nachgewiesen, zu der auch der hochgefährliche Parasit Naegleria fowleri gehört, teilte Yucatáns Gesundheitsminister Alberto Alcocer mit.

Ein 34 Jahre alter Mann war im September an einer durch Naegleria fowleri verursachten Hirninfektion gestorben. Er hatte als Wasserskilehrer an einem künstlichen See gearbeitet, in dem der Erreger nachgewiesen wurde. Alle sechs betroffenen Gewässer werden für Freizeitaktivitäten genutzt.

Yucatán liegt auf der gleichnamigen Halbinsel im Südosten Mexikos und ist auch für europäische Touristen ein beliebtes Reiseziel. Zu den Attraktionen gehören die Maya-Ruinen von Chichén Itzá und die als Cenoten bekannten natürlichen Süßwasserbecken. Die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen betreffen künstliche Seen in Mérida – eine generelle Sperrung natürlicher Badegewässer wurde nicht bekannt gegeben.

Parasit in warmen Gewässern

Infektionen mit dem Parasiten Naegleria fowleri sind extrem selten, verlaufen jedoch fast immer tödlich. Laut dem Robert Koch-Institut ist der Organismus besonders in den Subtropen und Tropen verbreitet.