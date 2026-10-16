Engagement, das Auszeichnung verdient

Die Österreichischen Lotterien unterstützen wieder den Curo – und mit ihm jene Pfleger:innen, die auch in einem fordernden Umfeld ein Beispiel für tägliche Menschlichkeit geben.

Spitäler und Pflegeheime sind besondere Orte: Hier begegnen wir den Herausforderungen des Lebens, aber auch Menschen, die tagtäglich mit großem Engagement, Fachwissen und Menschlichkeit für andere da sind. Wer medizinische Versorgung benötigt oder Angehörige besucht, erlebt aus nächster Nähe, wie wichtig Pflegekräfte für unsere Gesundheit, Lebensqualität und unser Zusammenleben sind.

Idealismus und Empathie

Dass Menschen Einrichtungen des Gesundheitswesens ganz bewusst als ihren Arbeitsort gewählt haben, um dort von früh bis spät für hilfsbedürftige Menschen da zu sein, ist bemerkenswert und alles andere als selbstverständlich. Denn Patient:innen haben in vielen Fällen mit schwerwiegenden körperlichen oder mentalen Erkrankungen zu kämpfen. Die Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte könnten nicht fordernder sein.

Die für den Curo 2026 nominierten Pfleger:innen haben gezeigt, wie berufliches Engagement auch in einem so verantwortungsvollen Umfeld auf vorbildliche Weise gelingen kann. Wie man für Patient:innen mit Idealismus und Empathie da sein kann, ohne dabei abzustumpfen oder auszubrennen. Ihre Nominierungen sind Bestätigung dafür, dass sie das Leben der von ihnen betreuten Menschen ein Stück besser gemacht haben.

Das Leben besser machen

Die heuer bereits 40-jährige Geschichte der Österreichischen Lotterien hat immer schon viel damit zu tun gehabt, das Leben für andere Menschen besser zu machen. Eine lange Liste an Sponsorpartnerschaften, die sich der stärkeren Inklusion, der Linderung von Armut oder vielen anderen soziale Anliegen gewidmet haben, ist Zeugnis dafür. In diesem Licht ist auch die Unterstützung des Curo, dem unser Unternehmen von Anfang an verbunden ist, zu sehen.

„Pflegekräfte geben Menschen Halt, Zuversicht und Lebensqualität.“ Erwin van Lambaart, Generaldirektor Österreichische Lotterien

Pflegekräfte verdienen unsere Unterstützung auf allen Ebenen. Das betrifft die Schaffung von Rahmenbedingungen, die einer Überlastung vorbeugen ebenso wie eine angemessene Entlohnung. Der Curo leistet aber etwas ebenfalls sehr Wichtiges: Er holt Menschen vor den Vorhang, die sonst nicht im Rampenlicht agieren, aber deren Wirken in vielen Fällen Auszeichnung verdient.

Glück jenseits des Zufalls

Naturgemäß dreht sich bei den Österreichischen Lotterien sehr viel um das Thema Glück. Dabei kommt das Glück für Millionen Spielteilnehmer:innen in Österreich ausschließlich durch den Zufall zustande. In unseren Gesundheitseinrichtungen sollte der Zufall jedoch keine Rolle spielen, wenn es darum geht, gut betreut zu werden.