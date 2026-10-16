Radfahrerin bei Unfall in Innsbruck verletzt, Beteiligter fuhr davon

Eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem Rennradfahrer in Innsbruck verletzt worden. Der bislang unbekannte Mann verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr im Bereich Sillsteg-Brücke/Rapoldipark, berichtet die Polizei am Freitag. Die Österreicherin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.