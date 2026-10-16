Polizei sucht Zeugen
Radfahrerin bei Unfall in Innsbruck verletzt, Beteiligter fuhr davon
Eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem Rennradfahrer in Innsbruck verletzt worden. Der bislang unbekannte Mann verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.
Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr im Bereich Sillsteg-Brücke/Rapoldipark, berichtet die Polizei am Freitag. Die Österreicherin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Laut Polizei ist der gesuchte Rennradfahrer etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und korpulent. Er hat kurze graue Haare und trug eine graue Hose sowie einen grauen Hoodie. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden. (TT.com)