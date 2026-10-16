Krimi, Kabarett und Lachgarantie: Alexandra Stiglmeier liest in Vils

Spannung und viel Humor verspricht die Lesung von Alexandra Stiglmeier am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Bücherei Vils. Die Autorin und Kabarettistin präsentiert ihren neuen Regionalkrimi und schlüpft dabei in die unterschiedlichsten Figuren ihrer Geschichte.

Vils – Mit ihrem neuen Regionalkrimi „Drama, Datschi, Diridari“ macht Alexandra Stiglmeier am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Bücherei Vils Station. Die aus Peiting stammende Autorin ist nicht nur für ihre Krimis, sondern auch für ihre humorvollen und lebendigen Lesungen bekannt.

Im Mittelpunkt steht erneut Hobbyermittlerin Elli Fuchs, die eigentlich lieber Polizistin geworden wäre. Aber: Kein Mord, kein Verbrechen – nix. Sanitärfachverkäuferin Fuchs kommt vor Langeweile fast um. Denn was nutzt eine kriminalistische Leidenschaft, wenn es schlichtweg nichts zum Ermitteln gibt?

Doch dann taucht im Starnberger See ein Toter auf, der aussieht wie König Ludwig II. höchstpersönlich. Kurz darauf liegt eine Wurstfabrikantenwitwe verbrutzelt auf ihrer Heizdecke. Da ist Elli gleich zur Stelle.

Die rätselhafte Mordserie, Verbindungen zur Mafia und etliche Verwicklungen sorgen dafür, dass Elli plötzlich alle Hände voll zu tun hat. Mit ihrer treffsicheren Menschenkenntnis beginnt für sie eine turbulente Spurensuche zwischen Provinz, Schickeria und jeder Menge skurriler Charaktere.