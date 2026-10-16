Angst vor dem Essen
Heikel oder Essstörung? Was es heißen kann, wenn das Kind nur Pommes und Nuggets isst
Sechs Formen von Essstörungen benennt die WHO im Diagnosehandbuch ICD-11 ausdrücklich. Dazu gehört ARFID, eine Diagnose die früher unter dem Etikett „heikles Kind“ begraben wurde und seit 2013 offiziell anerkannt ist.
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Für manche Kinder wird es zum Kampf, etwas zu essen, das sie nicht kennen. Oder das die falsche Farbe hat. Oder das riecht. Oder das anders aussieht als Zuhause. Was hinter der wenig bekannten Essstörung ARFID steckt.
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