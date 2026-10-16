Unfreiwilliger Abschied: Welcher Schauspieler bald die „Rosenheim Cops“ verlässt
Das Ende der neuen Staffel ist auch das Ende einer beliebten Figur aus der Krimi-Serie: Nach Frau Stockl, Jo und Hilde Stadler verabschiedet sich Polizeidirektor Gerd Achtziger vom Rosenheimer Kommissariat.
Seit 2006 ist er der Chef der „Rosenheim Cops“, nun muss er sich in den Ruhestand verabschieden: Für Polizeidirektor Gert Achtziger, gespielt von Alexander Duda, ist die 26. Staffel seine letzte. Es ist aber kein ganz freiwilliger Ausstieg. Zuerst hat die Bild Zeitung vom Serien-Aus für den Schauspieler berichtet.
Es sei sehr schade, dass es nun seine letzte Staffel sei, sagte der 71-Jährige im Gespräch mit der deutschen Zeitung. „Das war eine dramaturgische Entscheidung der Produktion und des ZDF. Ich hätte sicherlich auch in den nächsten Jahren noch gerne weiter gemacht.“
Ruhestand für Achtziger
Wie das ZDF mitteilte, wird Gert Achtziger innerhalb der Handlung in den Ruhestand verabschiedet. „Der Abschied beruht auf einer dramaturgischen Entscheidung, wie sie bei langlaufenden Serien zur Weiterentwicklung der Geschichten immer wieder dazugehört“, erklärt eine ZDF-Sprecherin. Auch im wirklichen Leben hätte der Polizeidirektor das Pensionsalter längst erreicht. Duda habe die Serie „mit seiner markanten und liebenswerten Art entscheidend mitgeprägt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“.
Wie der Abschied genau aussehen wird, wollte die Sprecherin nicht verraten. Es sei für die Figur jedenfalls „ein schöner und würdiger Abschied vorgesehen“. Die Folge ist bereits abgedreht. „Es ist eine wunderbare Ausstiegsfolge“, sagt Duda.
Der 71-Jährige selbst denkt aber noch nicht ans aufhören. Gegenüber der Bild sagte der Schauspieler, er wolle auch weiterhin vor der Kamera und auf der Theaterbühne stehen. „Meiner Zukunft schaue ich gelassen entgegen. Ich schau’, was kommt. Ich möchte definitiv weiterarbeiten.“ (TT, dpa)
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