Meistertitel geholt
Laurin tanzt! Wie ein 17-jähriger Tiroler den Großen die Breaking-Krone wegschnappte
Laurin Walder ist 17 und besucht ein Sportgymnasium. Breakdance bedeutet ihm alles.
© Walder, Stefan Osbelt
Breakdancer Laurin Walder (17) alias Bboy Lawal aus Lienz holt sich bei Wettkämpfen in Oberösterreich den Breaking-Staatsmeistertitel in der offenen Pro-Kategorie – und das, obwohl er altersmäßig noch der Nachwuchsklasse angehört. Für seinen Sport muss Laurin aber auch verzichten.
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