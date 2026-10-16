Neuer Sporthändler
Ansturm zur Decathlon-Eröffnung in Innsbruck: Preiskampf im Tiroler Sporthandel angeheizt
Die erste Tiroler Decathlon-Filiale in Innsbruck zog zum Start Freitagfrüh viele Besucher an.
© Axel Springer
Am Freitag hat in Innsbruck die erste Tirol-Filiale des Sportartikel-Diskonters aufgesperrt. Mit Gutscheinen, Goodie-Bags und Maskottchen öffnete Decathlon unter Applaus seine Türen im Greif Center. Das Sortiment wurde auf Tirol zugeschnitten. Die TT hat sich angesehen, mit welchen Preisen und Produkten die Franzosen in den umkämpften Tiroler Sportartikelmarkt einsteigen.
Kommentare