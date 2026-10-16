Ansturm zur Decathlon-Eröffnung in Innsbruck: Preiskampf im Tiroler Sporthandel angeheizt

Am Freitag hat in Innsbruck die erste Tirol-Filiale des Sportartikel-Diskonters aufgesperrt. Mit Gutscheinen, Goodie-Bags und Maskottchen öffnete Decathlon unter Applaus seine Türen im Greif Center. Das Sortiment wurde auf Tirol zugeschnitten. Die TT hat sich angesehen, mit welchen Preisen und Produkten die Franzosen in den umkämpften Tiroler Sportartikelmarkt einsteigen.