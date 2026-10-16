Kino-Doku über Christine Nöstlinger: Kinder brauchen keine Schonkost

Sie hielt wenig von pädagogischen Zuckergüssen und noch weniger von Autoritäten. Zum 90. Geburtstag erinnert die Dokumentation „Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“ an eine Schriftstellerin, deren Bücher bis heute Widerspruch, Neugier und Eigenständigkeit fördern. Regisseurin Alexandra Schneider stellt den Film am Freitag in Innsbruck vor.