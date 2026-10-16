Sport in der „Zone 2“: Kann moderates Training wirklich die Ausdauer verbessern?
Das Herz rast, man ringt nach Luft, die Smartwatch leuchtet rot. Viele FreizeitsportlerInnen verausgaben sich bei ihrem Training mehrmals pro Woche und wundern sich, warum sie nicht besser werden. Sportmedizinerin Anne Hecksteden erklärt im Podcast, warum ausgerechnet das Trainieren bei niedriger Intensität der Schlüssel zu mehr Leistung ist, was dabei im Körper passiert und was der amerikanische Fahneneid damit zu tun hat.
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Zur Person
Anne Hecksteden ist seit September 2022 Professorin für Sportmedizin am gemeinsamen Lehrstuhl der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck. Zuvor war sie seit 2009 am Institut für Sport- und Präventivmedizin der Universität des Saarlandes in Saarbrücken tätig.
Die Sportmedizinerin forscht unter anderem dazu, wie Training individuell auf Menschen zugeschnitten werden kann, sowie zu Regeneration und Belastungssteuerung im Spitzensport. Den Leistungssport kennt sie auch aus eigener Erfahrung: Als Inline-Speedskaterin wurde sie zweimal deutsche Meisterin und fuhr für das internationale Salomon-Werksteam.
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