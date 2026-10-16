Sport in der „Zone 2“: Kann moderates Training wirklich die Ausdauer verbessern?

Das Herz rast, man ringt nach Luft, die Smartwatch leuchtet rot. Viele FreizeitsportlerInnen verausgaben sich bei ihrem Training mehrmals pro Woche und wundern sich, warum sie nicht besser werden. Sportmedizinerin Anne Hecksteden erklärt im Podcast, warum ausgerechnet das Trainieren bei niedriger Intensität der Schlüssel zu mehr Leistung ist, was dabei im Körper passiert und was der amerikanische Fahneneid damit zu tun hat.