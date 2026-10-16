Seit Monaten geschlossen
Aus nach fast 50 Jahren: Darum wird der Innsbrucker Queens Club nicht mehr aufsperren
Ob „Queen Anne“, „Instinct Club“ oder „Queens Club“: Die Amraser Straße 6 stand fast ein halbes Jahrhundert im Zeichen des Innsbrucker Nachtlebens.
© Rita Falk
Seit Monaten ist der Innsbrucker Queens Club dicht – auf behördliche Anordnung der Stadt. Das hat auch mit dem Brandunglück in Crans-Montana zu Silvester zu tun. Pächterin Silke Haller erzählt, warum ein Neustart des Nachtlokals für sie nicht mehr infrage kommt.
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