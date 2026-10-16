„Mogelpackung“: Warum Wissenschafter das Klimagesetz so hart kritisieren

Führende österreichische Wissenschafter:innen lassen am Klimagesetz der Regierung kein gutes Haar: Viel zu unverbindlich sei es und in Wahrheit ein Papiertiger. Die Begutachtungsfrist läuft noch bis 30. Oktober.

Wien – Bevor am Freitagnachmittag die Klimastreik-Kundgebungen starteten, zeigten sich Vertreterinnen und Vertreter der Scientists for Future Österreich vom Entwurf des Klimagesetzes höchst enttäuscht. Man habe es mit einer „Mogelpackung“ zu tun. Das sei zwar „plakativ“, aber in Bezug auf den Text passend. Es fehlen Verbindlichkeit, Sanktionen bei Nichteinhaltung, klare Fahrpläne – und der rechtliche Status sei insgesamt unklar, hieß es im Presseclub Concordia in Wien.

Umfassende Stellungnahme

Noch bis zum 30. Oktober ist das Klimagesetz in Begutachtung; Expertinnen und Experten von Scientists for Future Österreich (S4F) haben bereits eine umfassende Stellungnahme verfasst. Ein gutes derartiges Regelwerk müsse das Ausmaß der Klimakrise anerkennen sowie den überbordenden Ressourcenverbrauch adressieren, erklärte am Freitag Martin Auer von S4F. Sehe man sich das nun Vorliegende an, brauche es „eine komplette Überarbeitung“ der Gesetzesvorlage und eine breite gesellschaftliche Diskussion über Zielsetzungen und Verbindlichkeiten.

Gesetz, das rechtlich nicht bindend sein will

Letzteres fehle beinahe völlig: So ist etwa die Ausformulierung des Klimafahrplans erst für den Herbst nächsten Jahres vorgesehen, bemängelte Leonore Theuer von der S4F-Fachgruppe „Politik und Recht“. In vielen Bereichen des Gesetzes spreche sich das Regelwerk sogar die eigene rechtliche Wirksamkeit ab. So sei darin u. a. vorgesehen, dass Gerichte Akte, die auf Basis des Gesetzes gesetzt werden, eigentlich nicht überprüfen dürften.

Dementsprechend fehle rechtliche Verbindlichkeit und eine Handhabe zur tatsächlichen Durchsetzung der Klimaziele und Reduktionspfade, erklärte Teresa Weber, Universitätsprofessorin für Öffentliches Recht an der Technischen Universität (TU) Wien und eine der Verfasserinnen der Stellungnahme. So soll der Klimafahrplan eben explizit keine Rechtsquelle darstellen und damit auch keiner gerichtlichen Kontrolle unterliegen. In dieser Form liege der Verdacht nahe, dass der Entwurf letztlich gegen die Grundrechte verstößt, so Weber.

Warnung vor „neuer Bürokratiemaschinerie“ und „Papiertiger“

So schaffe der Gesetzgeber „Rechtsunsicherheit“. Wenn etwa die vage formulierte „Standortklausel“, die die Anpassung des Plans bei gravierenden volkswirtschaftlichen Verwerfungen vorsieht, schlagend wird, hebelt dies das ganze Regelwerk wieder aus. Überdies bringe der Text im Prinzip nicht mehr Klarheit, was die Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, Behörden und Arbeitsgruppen angeht.

Ein Klimagesetz sollte im Jahr 2026 mehr als ein Papiertiger sein. Teresa Weber, Professorin für Öffentliches Recht

Im Gegenteil: Man liefere nicht nur „keinen Mehrwert“, sondern vielmehr eine „neue Bürokratiemaschinerie“. So sind zwei Steuerungsgruppen vorgesehen, deren Erkenntnissen die Politik aber nicht folgen müsse, erklärte Weber, die aus dem Entwurf keine klare Aufgabenverteilung ableiten kann. Fazit: „Ein Klimagesetz sollte im Jahr 2026 mehr als ein Papiertiger sein.“

Das sah auch Thomas Ertl vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz der Universität für Bodenkultur (Boku) so: Mit der eigentlich „freundlichen“ Bezeichnung des Gesetzes als „Mogelpackung“ – Theuer: „Es steht vieles drauf, das nicht drinnen steckt“ – wolle man eben konstruktiv bleiben und sich punkto Verbesserungen einbringen, sagte der S4F-Obmann. Für ihn gibt es jedenfalls „gute Kräfte“ in Politik und darüber hinaus, „die hier viel mehr machen würden“ – so etwa auch in den Regierungsparteien SPÖ und NEOS, in der Landwirtschaft und in der Opposition in Gestalt der Grünen ohnehin.

Auch Alpenverein übt laute Kritik

Auch dem Alpenverein ist das Klimagesetz in seiner jetzigen Form zu unverbindlich. Es enthalte keine Konsequenzen, wenn Ziele nicht eingehalten werden. Außerdem müsse es Zwischenziele geben, um bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Das erklärten Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV), und Elke Bernhard, Mitglied der Bundesjugendleitung der Alpenvereinsjugend, am Freitag bei einem Pressegespräch anlässlich der Hauptversammlung des Vereins in Salzburg.

Ohne konkrete Konsequenzen, wenn die Ziele nicht eingehalten werden, bleibt das Gesetz wirkungslos Elke Bernhard, Alpenvereinsjugend

„Es reicht nicht, nur ein langfristiges Ziel festzuschreiben. Wir brauchen klare und verbindliche Zwischenziele.“ Außerdem müsse es Transparenz darüber geben, ob man beim Klimaschutz auf Kurs sei, meinte Bernhard, die sich auch für ein unabhängiges Monitoring aussprach.

Die Alpenvereinsjugend hat sich im Herbst gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um gemeinsam mehr Druck auf die Politik zu machen. Unter anderem sind Pfadfinder, katholische Jugend, Fridays for Future oder die Jugendorganisation der Naturfreunde mit dabei. Das Bündnis arbeitet gerade an einem gemeinsamen Statement zum geplanten Klimagesetz.

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