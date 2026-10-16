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Stau Richtung Osten
Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Inntalautobahn beim Milser Tunnel aktuell gesperrt
Geduld war am Freitagnachmittag auf der A12 bei Mils/Imst gefragt.
© Asfinag/Webcam
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