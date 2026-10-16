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Es staute sich
Unfall mit vier Verletzten: Inntalautobahn bei Milser Tunnel eine Stunde gesperrt
Rund eine Stunde lang hieß es auf der Inntalautobahn bei Mils/Imst: Bitte warten!
© Marc Springer
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