Familie sucht verzweifelt 15-Jährige: Mädchen seit zehn Tagen abgängig

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Hinweise, die Familie hat in Innsbruck Plakate aufgehängt. Dringend gesucht wird das Mädchen, das laut Mutter in einen schlechten Freundeskreis geraten ist.

Seit dem 7. Oktober 2026 ist ein 15-jähriges Mädchen aus einer Betreuungseinrichtung im Großraum Innsbruck abgängig, bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen laut Polizei negativ. Nun bittet die Exekutive die Öffentlichkeit um Hinweise auf den Verbleib der Jugendlichen.

Sie ist circa 163 Zentimeter groß und hat auffallend blaues, schulterlanges Haar, trägt laut Familie gern Oversize-Kleidung und auffälliges Goth- oder Anime-Makeup. Die 15-Jährige spricht Deutsch, Englisch und Tschechisch und hält sich normalerweise gern in Innsbruck auf.

Es geht auch um Drogen

„Ihre beiden Geschwister, der Papa, die Oma und ich sind in größter Sorge“, sagt die Mutter der Jugendlichen in einem Telefonat mit der Tiroler Tageszeitung. Wo ihre Tochter sein könnte, weiß niemand. Sicher sei nur, „sie ist in einem schlechten Freundeskreis, da geht es auch um Drogen“, sagt die verzweifelte Mutter.

Am Donnerstag hat die Frau beim Hauptbahnhof Innsbruck und rund um den Sillpark Vermisstenplakate aufgehängt. Tags darauf ging zwar von einem Mann ein erster Hinweis ein, dass die Tochter am Hauptbahnhof gesehen wurde „und es war auch gleich die Polizei vor Ort, aber das Mädchen dort hat meiner Tochter nur total ähnlich gesehen“, erzählt sie.