„Fridays for Future“ sind zurück
„Ohne Klimaschutz ist alles nix“: Hunderte gingen in Innsbruck auf die Straße
„Klima schützen, Demokratie sichern“, hieß es unter anderem beim Demozug vom Marktplatz zum Landhausplatz.
© Axel Springer
Hunderte Menschen waren dem Aufruf von „Fridays for Future“ gefolgt und zogen friedlich durch die Innenstadt. Kritisiert wurde unter anderem das neue Klimaschutzgesetz. Der heurige Hitzesommer hätte einmal mehr gezeigt, dass es „gescheite Klimapolitik“ brauche.
Kommentare