Schaden an Garage
Flämmarbeiten lösten Brand aus: 75-Jähriger in Vomperbach verletzt
Bei einem Brand in Vomperbach ist am Freitagnachmittag ein 75-jähriger Mann verletzt worden. Der Einheimische führte gegen 13 Uhr Flämmarbeiten auf dem Dach seiner Garage durch. Dabei geriet laut Polizei ein Plastikwelldach in Brand.
Der 75-Jährige versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog er sich eine Brandverletzung sowie vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Die Rettung brachte den Mann in das Krankenhaus Schwaz.
Am Dach der Garage entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Vomperbach und Terfens sowie Rettung und Polizei. (TT.com)