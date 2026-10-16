Flämmarbeiten lösten Brand aus: 75-Jähriger in Vomperbach verletzt

Bei einem Brand in Vomperbach ist am Freitagnachmittag ein 75-jähriger Mann verletzt worden. Der Einheimische führte gegen 13 Uhr Flämmarbeiten auf dem Dach seiner Garage durch. Dabei geriet laut Polizei ein Plastikwelldach in Brand.

Der 75-Jährige versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog er sich eine Brandverletzung sowie vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Die Rettung brachte den Mann in das Krankenhaus Schwaz.