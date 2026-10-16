Großer Sachschaden
Holzanzünder löste Wohnzimmer-Brand in Haiming aus
Ein in der Nähe eines Ofens gelagerter Holzanzünder hat am Freitagmorgen in einem Haus in Haiming Feuer gefangen. Der Brand brach laut Polizei gegen 7 Uhr aus und griff in weiterer Folge auf eine Couch und schließlich auf das gesamte Wohnzimmer über.
Der Hausbewohner konnte die Flammen mit einem Handfeuerlöscher selbst löschen. Verletzt wurde laut Polizeiaussendung niemand. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Haiming, die Rettung und die Polizei. (TT.com)