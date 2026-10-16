Zwei Tankstellen-Diebe nach Flucht in Imst geschnappt

Zwei mutmaßliche Tankstellen-Diebe sind am Freitag kurz nach einem Diebstahl in Imst von der Polizei geschnappt worden.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle hatte kurz vor 12 Uhr die Polizei verständigt. Zuvor soll er zwei Männer nach einem Diebstahl im Shop zur Rede gestellt haben. Daraufhin seien die beiden mit einem Auto geflüchtet.