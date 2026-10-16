Mitarbeiter rief Polizei
Zwei Tankstellen-Diebe nach Flucht in Imst geschnappt
Zwei mutmaßliche Tankstellen-Diebe sind am Freitag kurz nach einem Diebstahl in Imst von der Polizei geschnappt worden.
Ein Mitarbeiter der Tankstelle hatte kurz vor 12 Uhr die Polizei verständigt. Zuvor soll er zwei Männer nach einem Diebstahl im Shop zur Rede gestellt haben. Daraufhin seien die beiden mit einem Auto geflüchtet.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Imst konnte die beiden Tatverdächtigen, zwei Rumänen im Alter von 30 und 22 Jahren, wenig später anhalten. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)