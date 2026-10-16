Gut zu wissen: Wie man mit richtiger Wiederbelebung Leben retten kann

Am Weltreanimationstag am Freitag soll die Wichtigkeit von Ersthelfern verdeutlicht werden: Denn ob ein Mensch einen Atem-Kreislauf-Stillstand überlebt, hängt wesentlich davon ab, ob es einen Ersthelfer gibt, der sofort mit der Wiederbelebung beginnt. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick.

Bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand zählt jeder Handgriff. Pro Minute nimmt die Überlebenschance eines Menschen nach einem Atem-Kreislauf-Stillstand um 10 Prozent ab, wenn keine Wiederbelebung erfolgt. Heute, am Weltreanimationstag, soll weltweit darauf aufmerksam gemacht werden. Patienten, die bereits vor Eintreffen der Rettung von Ersthelfern wiederbelebt werden, haben eine höhere Chance zu überleben.

Alleine in Tirol sind die Notarztteams des Rettungsdienstes wieder Hunderte Male zu einer Wiederbelebung ausgerückt. Doch oft schrecken mögliche Helfer erst einmal zurück, wenn sie zu einem lebensbedrohlichen Szenario kommen. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt schon weit zurück, das Wissen ist verblasst und die Angst, etwas falsch zu machen, groß. Doch es gibt nur wenige Dinge, die in solchen Fällen zu beachten sind.

⚕️ Vier Säulen der Vorbeugung und im Ernstfall Ruhe bewahren

Kommt es nun doch zu einer Wiederbelebung, so ist die Herzdruckmassage wesentlich. Der Patient wird auf den Rücken gedreht, der Ersthelfer kniet sich, wenn möglich, seitlich zum Patienten. Bei einer Herzdruckmassage drückt man den Brustraum fünf bis sechs Zentimeter kräftig nach innen. Gerade in der Nervosität erfolgt die Herzdruckmassage oft zu schnell oder zu langsam. Hier gilt es Ruhe zu bewahren und sich zu konzentrieren.

Eine App, die Leben rettet Weil bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand jede Sekunde zählt, hat das Rote Kreuz die „Team Österreich Lebensretter“-App entwickelt. In Tirol können ausgebildete Rettungssanitäter über diese App auch außerhalb ihrer Dienstzeit alarmiert werden, wenn in ihrer Nähe eine Person in eine gesundheitliche Notsituation geraten ist. Die Rotkreuz-Sanitäterin Christina Pagitz hat die App auf ihrem Smartphone installiert. Tatsächlich wurde die 20-Jährige auch schon in ihrer Freizeit zu einer Wiederbelebung gerufen. „Ich war daheim, als ich über die App alarmiert wurde. Nur ein paar Meter von meinem Zuhause entfernt ist eine Person reglos am Boden gelegen. Gemeinsam mit den Angehörigen haben wir wiederbelebt, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind. Die Wiederbelebung war erfolgreich“. Für Christina Pagitz ist das Gefühl, helfen zu können, ein besonders gutes und sie betont die Wichtigkeit eines Erste-Hilfe-Kurses: „Es ist der Ersthelfer, der im Notfall den entscheidenden Unterschied machen kann“.

💔 Herzdruckmassage mit „Taktgefühl“

Bei der Herzdruckmassage kommt es auf das Tempo an. Zirka 100 Mal in der Minute ist der Brustkorb zu komprimieren. Um sich eine bessere Vorstellung davon zu machen, wie oft 100 Mal in der Minute sind, helfen Lieder „im Drucktakt“. Einen solchen Ohrwurm hat der Musiker Florian Ragendorfer für das Rote Kreuz aufgenommen. Der Rhytmus des Songs entspricht genau dem Takt, in dem die Herzdruckmassage erfolgen soll.

📽 Video | „Dieser Song kann Leben retten“

🆘 Defibrillator verwenden, Unterstützung anfordern

An vielen Orten und in öffentlichen Gebäuden sind Defibrillatoren (AED) angebracht, mit entsprechenden Stickern ist ihr Standort gekennzeichnet. Wie viele es genau gibt, ist nicht bekannt. Im Definetzwerk.at sind jedoch viele davon erfasst. Demnach gibt es in Tirol mindestens 523 AEDs. Einen Defibrillator bei einer Wiederbelebung einzusetzen, ist sinnvoll. Dabei soll jedoch die Wiederbelebung möglichst nicht unterbrochen werden.

Einen „Defi“ richtig benutzen Notruf 144 wählen. Die Leitstelle gibt Anweisungen und organisiert Hilfe. Mit der Herzdruckmassage beginnen. Dabei wird kräftig und rasch in der Mitte des Brustkorbs gedrückt. Defibrillator holen und einschalten. Das Gerät erklärt jeden weiteren Schritt per Sprachansage. Elektroden aufkleben. Die Klebepads werden wie auf den Abbildungen gezeigt auf den nackten Oberkörper geklebt. Analyse abwarten. Während der Rhythmusanalyse darf niemand die betroffene Person berühren. Schock auslösen, falls empfohlen. Das Gerät fordert dazu auf und stellt sicher, dass nur bei einem entsprechenden Herzrhythmus ein Schock abgegeben wird. Sofort weiterdrücken. Nach dem Schock oder, wenn kein Schock notwendig ist, wird die Herzdruckmassage fortgesetzt, bis professionelle Hilfe eintrifft. Viele Menschen fürchten, im Ernstfall etwas falsch zu machen. Diese Sorge ist laut Experten unbegründet. Moderne AEDs geben klare Anweisungen und treffen die medizinische Entscheidung selbst. Wer den Notruf wählt, mit der Herzdruckmassage beginnt und den Anweisungen des Geräts folgt, kann die Überlebenschancen eines Betroffenen entscheidend erhöhen.

Daher ist es enorm wichtig, dass weitere Helfer bei einer Wiederbelebung mithelfen. Teilen Sie umstehende Personen gezielt ein, lassen Sie eine Person den Defibrillator holen, eine andere möglichst rasch den Notruf unter 144 absetzen und wechseln Sie sich bei der Wiederbelebung ab. Eine Herzdruckmassage ist anstrengend. Schon nach wenigen Minuten lässt die Effektivität der Massage nach, weil der Ersthelfer ermüdet.

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