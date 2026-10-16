Pariser Autosalon (10)
Ein Elektro-Winzling sorgt für Wirbel in Europa: die neue Ente von Citroën
Gefällige Silhouette, sympathische Rundungen, praktische Dachkonstruktion, ansprechende Front: Recht seriennah präsentiert sich der 2CV, wobei die Kopfstützen hier noch fehlen.
© Markus Höscheler
Er ist der programmierte Star des Pariser Autosalons, der Citroën 2CV, hier als vollelektrisches Konzept präsentiert, im nächsten Jahr als Serienableitung erwartet. Der Basispreis soll ansprechende 15.000 Euro betragen.
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