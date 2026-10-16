Kletterer stürzte in Arzbergklamm zwölf Meter ab: Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Bei einem Kletterunfall in der Arzbergklamm in Telfs ist am Freitag ein 31-jähriger Deutscher verletzt worden. Der Mann stürzte gegen 12.45 Uhr laut Polizei rund zwölf Meter ab.

Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Seine Kletterpartner setzten nach dem Unfall einen Notruf ab. Der 31-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)