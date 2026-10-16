2. November bis 8. Dezember
Spannendes Programm für junge Menschen: Diese Filme bringt die „Cineale“ nach St. Johann
Zur Programm-Präsentation sind neben Cornelia Erber (3.v.l., Obfrau Verein Youngstar) und Lukas Massinger (4.v.l., Projektleiter Verein Youngstar) auch PädagogInnen und PartnerInnen gekommen.
© Theresa Aigner
Vom „Bilderbuch im Kino“ für die Kleinsten bis hin zu „Bruno – Der junge Kreisky“ für die Oberstufen: Die Cineale in St. Johann bietet auch heuer wieder ein hochwertiges Programm für Schulen und alle anderen jungen Film-Fans. Das Festival beginnt am 2. November und sucht österreichweit seinesgleichen.
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