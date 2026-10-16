Wassermangel droht
Warum Forscherinnen dazu aufrufen, den Rasen seltener und weniger radikal zu mähen
Was ist nötig, um Tirol extremwetterfest zu machen? Glaziologin Andrea Fischer, Ökologin Ulrike Tappeiner und Ingenieurbiologin Rosemarie Stangl (von links) gaben Antworten.
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Dass es auch in Zukunft ausreichend Wasser in Tirol gibt, ist wegen der Klimaerwärmung alles andere als selbstverständlich. Drei Wissenschafterinnen geben Tipps für einen stabilen Wasserhaushalt in Tirol.
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