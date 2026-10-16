Wassermangel droht

Warum Forscherinnen dazu aufrufen, den Rasen seltener und weniger radikal zu mähen

Was ist nötig, um Tirol extremwetterfest zu machen? Glaziologin Andrea Fischer, Ökologin Ulrike Tappeiner und Ingenieurbiologin Rosemarie Stangl (von links) gaben Antworten.
© TIROLER/Reiter
Gabriele Starck

Von Gabriele Starck

Dass es auch in Zukunft ausreichend Wasser in Tirol gibt, ist wegen der Klimaerwärmung alles andere als selbstverständlich. Drei Wissenschafterinnen geben Tipps für einen stabilen Wasserhaushalt in Tirol.

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