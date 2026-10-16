Comeback der Haie in Südtirol: HCI besiegt Wölfe nach Rückstand noch 3:2

Der HC Innsbruck schlägt im Derby der ICE Hockey League die Pustertaler Wölfe nach Verlängerung mit 3:2.

Die Innsbrucker Haie bleiben in der ICE Hockey League weiter auf Erfolgskurs. Nach dem 3:2 gegen den Villacher SV und dem 4:1 beim HC Milano setzte sich der HCI am Freitag beim HC Pustertal nach Verlängerung mit 3:2 durch. Es war der dritte Erfolg in Serie.

Dabei mussten die Innsbrucker Eishockey-Spieler zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Alan Lobs hatte die Gastgeber in Südtirol bereits in der zweiten Minute in Führung gebracht, doch nur 45 Sekunden später gelang Marcel Witting der Ausgleich (3.). Im zweiten Drittel besorgte Austin Michael Osmanski das 2:1 der Pustertaler Wölfe (33.). Und wieder waren die Haie zur Stelle: Steven Owre verwandelte nach Zuspiel von Justin Richards zum 2:2 (39.).