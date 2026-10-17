Houthi-Miliz ließ Kämpfer der jemenitischen Regierung frei

Die pro-iranische Houthi-Miliz im Jemen hat im Zuge einer Amnestie 159 regierungstreue Kämpfer freigelassen. Es handle sich um Kämpfer, die sich bei der jüngsten Offensive der Houthis im Westen des Jemen "freiwillig und ohne Widerstand" ergeben hätten, erklärte der Houthi-Vertreter Abdelkader al-Murtada am Samstag bei einer Pressekonferenz in Sanaa. Die Houthis hatten sich zuvor zu einem Angriff auf den Flughafen in der jemenitischen Stadt Aden bekannt.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bestätigte, dass "159 Personen, die kürzlich im Rahmen des Konflikts festgenommen worden waren", von den Houthis freigelassen worden seien. Das IKRK habe den Gesundheitszustand der Inhaftierten überprüft, hieß es in der Erklärung weiter.

Am Freitag waren zwei Raketen auf dem Gelände des internationalen Flughafens von Aden eingeschlagen. In der Nähe des Flughafens waren zwei laute Explosionen zu hören. Opfer gab es nicht, obwohl sich zum Zeitpunkt des Einschlags ein Passagierflugzeug auf den Start nach Kairo vorbereitete. In Aden hat die international anerkannte Regierung des Jemen ihren Sitz. Am Donnerstag hatten die Houthis den Präsidentenpalast in Aden angegriffen, in dem sich der Regierungssitz befindet.

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz kontrolliert Teile des Jemen, darunter weite Gebiete im Norden und die Hauptstadt Sanaa. Mit dem Iran-Krieg, den die USA und Israel Ende Februar begonnen hatten, war auch der Konflikt im Jemen wieder eskaliert. Unlängst übernahmen die Houthis nach einer Blitzoffensive die Kontrolle über große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab.

Die jemenitische Regierung bekämpft die Houthis, wobei sie von einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition unterstützt wird. Militärkreisen zufolge bewegt sich die Frontlinie kaum.

In der Nacht auf Samstag wurden nach Angaben der Houthis bei saudi-arabischen Angriffen drei Kinder getötet. "Die Luftwaffe des saudi-arabischen Feindes traf zivile Wohnhäuser" in Dörfern der Provinz Dhamar, wobei drei Kinder getötet und 17 weitere Menschen verletzt worden seien, berichtete die Nachrichtenagentur der Houthis, Saba. Diese Angriffe seien "mit international verbotenen Streubomben" erfolgt, hieß es weiter.

Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition fing nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete auf die saudische Öl-Metropole Yanbu am Roten Meer ab. Die Militärkoalition zerstörte zudem zwei Marschflugkörper über dem Roten Meer sowie drei Drohnen in Saudi-Arabien, nannte jedoch keine Verantwortlichen. Über Yanbu wickelt das Königreich Ölexporte ab, um die strategisch wichtige Straße von Hormuz zu umgehen.