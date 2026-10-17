Zehntausende bei Protesttag in Frankreich

In Frankreich haben landesweit Massenproteste gegen hohe Lebenshaltungskosten und soziale Ungleichheit begonnen. Zehntausende Menschen werden am Samstag zu Hunderten Demonstrationen im ganzen Land erwartet. In Paris sicherte ein großes Polizeiaufgebot das Stadtzentrum, insbesondere an Wahrzeichen wie der Prachtstraße Champs-Élysées und dem Triumphbogen, die von den offiziellen Demonstrationsrouten ausgeschlossen wurden.

In Marseille zündeten Demonstranten Mülltonnen an, zudem wurden Straßen im ganzen Land blockiert. Die Proteste hatten im vergangenen Monat an Schulen in den armen nördlichen Vororten von Paris begonnen. Dort hatte sich der Unmut über Lehrermangel und marode Gebäude rasch zu einer landesweiten Bewegung gegen sinkende Lebensstandards und mangelnde staatliche Investitionen ausgeweitet.

Die französische Regierung befürchtet eine Eskalation der Gewalt. Ministerpräsident Sebastien Lecornu erklärte am Donnerstag, die Behörden stellten sich auf Unruhen ein. Die Regierung wirft der linksextremen Partei La France insoumise (Unbeugsames Frankreich, LFI) vor, die Proteste anzuheizen, was diese jedoch zurückweist. Die Unruhen wecken Erinnerungen an die "Gelbwesten"-Bewegung von 2018, die sich damals an einer Erhöhung der Dieselsteuer entzündet hatte und erst nach milliardenschweren Steuersenkungen abebbte. Aufrufen in den sozialen Medien zufolge schließen sich nun zahlreiche ehemalige Aktivisten dieser Bewegung den neuen Protesten an.

Die bisherigen Proteste waren zuletzt von erheblicher Gewalt geprägt. Nach Angaben von Lecornu wurden mehr als 900 Polizisten verletzt. Gleichzeitig steht die Polizei wegen ihres harten Vorgehens in der Kritik. Die interne Polizeiaufsicht untersucht mindestens zwei Dutzend Fälle mutmaßlicher Polizeigewalt, nachdem unter anderem ein Jugendlicher durch eine Blendgranate eine Hand verloren hatte. Innenminister Laurent Nunez schloss den Einsatz solcher Waffen am Samstag nicht aus.