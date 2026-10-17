Uni-Budget bei 16 Mrd., Zukunftsdepot kommt

Die Bundesregierung hat sich bei einer Arbeitssitzung auf das Universitätsbudget für 2028 bis 2030 sowie auf das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) ins Spiel gebrachte Zukunftsdepot geeinigt. Die Unis erhalten 16 Mrd. Euro für die drei Jahre - deutlich weniger als gefordert. Nach einer Neuberechnung für die Jahre 2025 bis 2027 kommt man damit auf ein etwa nominell konstantes Budget. Das Zukunftsdepot soll für jedes ab 2027 geborene Kind einen Startbonus von 500 Euro bringen.

Die Unis müssen damit weiter mit den bereits in der laufenden Periode verhängten Kürzungen etwa durch den FTI-Pakt budgetieren. Sie erhalten aber anders als bisher geplant weiter die Ärztegehälter finanziert. Etwaige Kostensteigerungen durch Gehaltserhöhungen und die Teuerung müssen sie aber tragen. Erreicht wurde die konstante Summe unter anderem durch eine Neuberechnung des Budgets für die laufende Periode 2025 bis 2027.

Beim Zukunftsdepot können pro Kind jährlich bis zu 5.000 Euro angelegt werden. Das angesparte Geld kann dann ab dem 18. Geburtstag steuerfrei entnommen werden.

Eine Einigung gab es auch beim Medienpaket, das 50 Mio. Euro umfassen soll. Bei der Sozialhilfe sei man "ein erhebliches Stück weitergekommen" und befinde sich auf der Zielgeraden, so Stocker bei einer Pressekonferenz am Samstagabend nach der stundenlangen Sitzung. Hier müsse man aber noch Gespräche mit den Ländern führen.

Insgesamt sah Stocker ein "sehr erfreuliches und erfolgreiches Wochenende". Man habe konkrete Ergebnisse erreichen können und habe für die kommenden Wochen auch klare Umsetzungspläne. Beim Zukunftsdepot sei das Finanzministerium im Vorfeld eingebunden gewesen. Es gebe schon im derzeitigen Budget eine Bedeckung dafür, und zwar nicht nur für den Startbonus, sondern auch für die Befreiung von Kapitalertragssteuer und Spesen.

Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) meinte, dass das Unibudget mit 16 Mrd. Euro "konstant" bleibe: "Diese Sicherung war uns zentral." Als Sozialdemokratie wäre man natürlich "für viel mehr Geld in der Bildung", meinte er auf die viel höheren Forderungen der Uni-Rektoren angesprochen. Mit der nunmehrigen Einigung gebe es jedenfalls ein Bekenntnis zu Forschung und Lehre, und man saniere das Budget nicht auf dem Rücken der Studierenden: "Wir führen keine neuen Studiengebühren ein, wir erhöhen sie nicht, und wir haben die Studienbeihilfe sogar valorisiert."

Beim Medienpaket sichere man die Hauszustellung, und zwar mit jeweils 26,5 Mio. Euro an frischem Geld für 2027 und 2028. "Unterstützt werden Zeitungen, die zustellen. Die, die nicht zustellen, erhalten aus diesem Topf keine Förderung", unterstrich er. Auf die Nachfrage, ob damit Gratiszeitungen, konkret "Heute" und "oe24" gemeint seien, sagte Babler: "So ist es."

Weiters gebe es in den kommenden beiden Jahren jeweils 24 Mio. Euro für die digitale Transformation. Zudem werde der Schutz von Journalistinnen und Journalisten verstärkt, durch die Umsetzung der EU-Anti-SLAPP-Richtlinie und auch bei innerstaatlichen Verfahren.