Umstrittenes Reformprojekt
Kinder und Pflicht zur Integration: Die Knackpunkte bei der Sozialhilfe
Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) braucht für die Neuregelung der Sozialhilfe noch die Zustimmung der Koalitionspartner ÖVP und NEOS. Die Verhandlungen sind schwierig.
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Die Regierungsspitzen wollen bei ihrem Arbeitstreffen am Samstag bei der Neuregelung der Sozialhilfe weiterkommen. Die offenen Fragen reichen von der Höhe der Leistungen für Kinder bis hin zur Finanzierung. Ziel ist eine bundesweit einheitliche Regelung.
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