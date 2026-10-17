Umstrittenes Reformprojekt

Kinder und Pflicht zur Integration: Die Knackpunkte bei der Sozialhilfe

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) braucht für die Neuregelung der Sozialhilfe noch die Zustimmung der Koalitionspartner ÖVP und NEOS. Die Verhandlungen sind schwierig.
© APA/Schlager
Wolfgang Sablatnig

Von Wolfgang Sablatnig

Die Regierungsspitzen wollen bei ihrem Arbeitstreffen am Samstag bei der Neuregelung der Sozialhilfe weiterkommen. Die offenen Fragen reichen von der Höhe der Leistungen für Kinder bis hin zur Finanzierung. Ziel ist eine bundesweit einheitliche Regelung.

Kommentare

0