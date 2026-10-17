Polizei stoppte Auto mit nicht genehmigtem Sound-Generator in Pfunds

Der auffällige Motorsound eines Autos hat am Freitagabend bei einer Polizeikontrolle in Pfunds für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Wagen klang bei der Annäherung an die Kontrollstelle zunächst wie ein leistungsstarker Sechszylinder-Benziner, berichtet die Polizei.

Während der Kontrolle gegen 21.45 Uhr wurde das Fahrzeug plötzlich deutlich leiser. Danach entsprach das Motorengeräusch laut Polizei jenem eines serienmäßigen Dieselmotors.