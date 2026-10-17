Motorengeräusch fiel auf
Polizei stoppte Auto mit nicht genehmigtem Sound-Generator in Pfunds
Der auffällige Motorsound eines Autos hat am Freitagabend bei einer Polizeikontrolle in Pfunds für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Wagen klang bei der Annäherung an die Kontrollstelle zunächst wie ein leistungsstarker Sechszylinder-Benziner, berichtet die Polizei.
Während der Kontrolle gegen 21.45 Uhr wurde das Fahrzeug plötzlich deutlich leiser. Danach entsprach das Motorengeräusch laut Polizei jenem eines serienmäßigen Dieselmotors.
Bei der genaueren Überprüfung entdeckten die BeamtInnen einen nicht genehmigten Sound-Generator. Dieser ließ sich mit einem Schalter ein- und ausschalten. Der Lenker und der Zulassungsbesitzer werden angezeigt. (TT.com)