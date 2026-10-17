Mann sticht in deutschem Seniorenheim auf Frauen ein: Eine Tote, zwei Schwerverletzte

Bei einem Messerangriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Freitag eine 86 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, so die Polizei. Die 81-und 83-Jährige seien ebenfalls Bewohnerinnen. Vom Täter gehe keine Gefahr mehr aus. Der 72-Jährige habe auch in dem Heim gelebt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Den Angaben zufolge stach der Mann am Freitagabend in der Cafeteria des Seniorenheims auf die Frauen ein. Die 86-Jährige starb demnach noch am Tatort. Der Täter habe zudem noch weitere Bewohner des Heims mit dem Messer attackiert, sagte eine Polizeisprecherin in Münster. Der Angreifer ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen.

Zwei Hubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung. © IMAGO/7aktuell.de | Marc Gruber