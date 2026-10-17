Schläge und verbale Attacken: Tirols Zugbegleiter fordern Fahrten im Team

ZugbegleiterInnen sind während einer Schicht allein für bis zu 800 Fahrgäste verantwortlich. Bei Gewaltübergriffen, die immer häufiger vorkommen, haben sie vor Ort keine Unterstützung, kritisiert Betriebsratsvorsitzender Thomas Lintner. Er fordert verbindliche Fahrten im Team und die Klärung der Haftungsfrage für Bodycams.