🎧 Podcast mit den Parteichefs

Wie Landeshauptmann Anton Mattle die ÖVP gegen den FPÖ-Aufstieg verteidigen will

Landeshauptmann Anton Mattle stellte sich im Podcast-Studio der Tiroler Tageszeitung den Fragen von Liane Pircher (2. v.li) und Manfred Mitterwachauer (re.).
© Axel Springer

Die Tiroler Volkspartei will ihr christlich-soziales Profil stärken und sich stärker von der Bundespartei emanzipieren. Im TT-Landespolitik-Podcast erklärt Landeshauptmann Anton Mattle, warum er trotz wachsender Konkurrenz durch die FPÖ auf das Vertrauen der Tirolerinnen und Tiroler setzt und welche politischen Akzente er für die kommenden Jahre setzen möchte.

🎧 Podcast | Anton Mattle im Gespräch

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