Premiere in Kitzbühel
Vom Speicherteich zur Badeoase: KitzSki eröffnet Sonnenrastsee
Der „Sonnenrastsee“ wurde gestern offiziell von den Vertretern der Bergbahn Kitzbühel und den Gemeindevertretern von Kitzbühel und Kirchberg eröffnet.
© Harald Angerer
Die Bergbahn Kitzbühel hat am Freitag den neuen Speicherteich „Sonnenrast“ offiziell eröffnet. Das 16-Millionen-Euro-Projekt mitten im Zentrum des Skigebiets soll aber nicht nur Wasser für die Beschneiung liefern, sondern auch eine Attraktion für den Sommer sein.
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