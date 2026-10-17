Vater sucht in Tiroler Bergen unermüdlich nach vermisster Carolin

Die letzten Handydaten der 25-jährigen Frau aus Deutschland führen in das Wettersteingebirge und die Mieminger Kette. Carolins Vater setzt seine Suche dort nun fort – und erhofft sich weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit sechs Wochen wird Carolin S. mittlerweile vermisst. Das letzte Lebenszeichen der 25-jährigen Frau aus Deutschland gab es Anfang September aus dem Raum Mittenwald: „Mit einer Whatsapp-Nachricht, in der sie mir noch Bilder von Gipfeln geschickt hat, die sie bestiegen hat“, erzählte ihr Vater dem Bayerischen Rundfunk. Zudem hätte sie damals geschrieben, „dass sie noch einen Abstecher macht und dann nach Hause kommt.“ Doch dort kam Carolin nie an. Seitdem sucht der Vater unermüdlich nach ihr.

Personenbeschreibung Carolin S. wird als 175 Zentimeter groß, sehr schlank und blond beschrieben. Sie dürfte mit einer grau/rosa-farbenen Fleecejacke bekleidet gewesen sein und einen Deuter-Rucksack bei sich tragen. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bittet unter der Telefonnummer 0049/(0)8821-9170 um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen können sich auch bei der Tiroler Polizei melden.

Fokus auf Wettersteingebirge und Mieminger Kette

Mobilfunkdaten lieferten lange Zeit keine heiße Spur. Bis vor einer Woche: Über eine Bergsteiger-App fand die Kriminalpolizei heraus, dass das Handy der Vermissten zuletzt zwischen Ehrwald und Leutasch eingeloggt gewesen sei. Dort setzt der Vater seine Suche nun fort. Er hängt Plakate auf, spricht Leute an, fragt auf Hütten, schaut in Gipfelbücher. Seit dem letzten Hinweis vor allem im Wettersteingebirge und der Mieminger Kette. Die meisten der Gipfel dort seien für seine Tochter gut zu besteigen gewesen, glaubt er.

Carolin sei „sehr bergerfahren“, gemeinsam hätten die beiden seit der Kindheit immer wieder Touren unternommen. „Ich denke auch, dass sie keine Risiken eingehen würde“, schilderte der Vater gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Auch die Hohe Munde (2662 Meter) oberhalb von Telfs hat er in der Hoffnung auf mögliche Anhaltspunkte bestiegen. Leider ohne Erfolg. Diesen konnte auch die bayerische und österreichische Polizei bisher nicht verzeichnen. Mehrfach wurde mit Hunden und Hubschraubern nach der Frau gesucht. In privaten Suchaufrufen wird weiterhin um Mithilfe gebeten. „Bitte prüft auch eure Fotos von Wanderungen und Ausflügen. Rucksack, Kleidung oder Schuhe könnten zur Identifizierung beitragen“, heißt es dort.

Ungeplanter Zwischenstopp?

Ein Punkt in dem Vermisstenfall lässt dem Vater keine Ruhe: dass Carolin nicht ausschließlich in den Bergen unterwegs war. Denn zwei Tage vor dem letzten Kontakt hatte sie, wie berichtet, in einem Supermarkt in der oberbayerischen Kleinstadt Weilheim eingekauft. Dieser Stopp passe nicht zu ihrer geplanten Route und ist für den Vater „völlig unklar“. Auch hier erhofft er sich Hinweise aus der Bevölkerung. (TT.com)