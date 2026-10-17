Papst Leo XIV. darf das Spital am Samstag wieder verlassen

Nur wenige Tage nach einer krebsbedingten Operation an der Lunge will sich der Papst am Sonntag wieder den Gläubigen zeigen. Seine Ärzt:innen sind optimistisch.

Vatikanstadt – Papst Leo XIV. kann bereits am Samstagnachmittag die Gemelli-Poliklinik in Rom verlassen. Das teilten die Ärzt:innen mit, die den Papst behandeln. Ihm war am vergangenen Dienstag ein Krebstumor aus der Lunge entfernt worden. Demnach wird der Papst das Angelusgebet am Sonntagmittag bereits vom Apostolischen Palast aus sprechen.

Entscheidung nach Morgenvisite

„Unter Berücksichtigung der Blutuntersuchungen, der heute Morgen durchgeführten Röntgenuntersuchung des Brustkorbs und des klinischen Gesamtzustands wurde der Heilige Vater als ausreichend gesund für die Entlassung aus dem Krankenhaus eingestuft“, teilten die Ärzt:innen am Samstagvormittag mit.