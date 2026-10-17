Papst Leo XIV. durfte das Spital verlassen

Papst Leo XIV. hat nur vier Tage nach seiner Lungenoperation zur Entfernung eines bösartigen Krebsgeschwürs die Gemelli-Klinik in Rom verlassen dürfen.

Vatikanstadt –Papst Leo XIV. hat nur vier Tage nach seiner Lungenoperation zur Entfernung eines bösartigen Krebsgeschwürs am Samstagnachmittag das Krankenhaus verlassen. Vor der Klinik sprach er kurz mit Gläubigen, die ihm selbstgemachte Geschenke überreichten, wie im Fernsehen zu sehen war.

Morgenvisite war ausschlaggebend

Den gut sieben Kilometer langen Weg von der Gemelli-Klinik bis zu seiner Wohnung im Vatikan legte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer der offiziellen Limousinen des Vatikans zurück. Leo war nach Angaben der Ärzte bei einer Operation am vergangenen Dienstag der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt worden, in dem sich der Tumor befand.

Mit einer Vatikan-Limousine fuhr der Papst am Samstagnachmittag zurück in seine Wohnung. © AFP/Fabi

Am Morgen hatte der Pressedienst des Vatikans mitgeteilt, die Entscheidung zur Entlassung des Papstes beruhe auf neuen von seinen Ärzten vorgelegten Untersuchungsergebnissen. „Morgen wird er das Angelus-Gebet vom Fenster der päpstlichen Wohnung aus sprechen“, stand in der Mitteilung. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass Leo erst am Dienstag aus der Klinik entlassen würde.

Noch kein endgültiger Befund

Weitere Angaben machten die Ärzte bisher nicht. Damit bleibt unbekannt, ob der Papst nach dem 90-minütigen Eingriff nun krebsfrei ist. Bei dem entfernten Knoten handelte es sich um ein sogenanntes Lungenadenokarzinom. Experten zufolge ist dies die häufigste Form von Lungenkrebs.