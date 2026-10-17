Saisonstart im Congress

Warum bei diesem Konzert in Innsbruck viele Stühle auf der Bühne leer blieben

Bei Rodion Shchedrins „Carmen-Suite“ kommen nur Schlagwerker und StreicherInnen zum Einsatz. Die Sessel der BläserInnen sind verwaist.
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Markus Schramek

Von Markus Schramek

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