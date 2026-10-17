Wollen wieder regieren
Tiroler Grüne haben gewählt: Wer hinter Gebi Mair ins Landtagswahl-Rennen geht
Das frisch gewählte Kernteam der Grünen für die Landtagswahl im Herbst 2027: Petra Wohlfahrtstätter (Platz 5), Gebi Mair (1), Zeliha Arslan (2), Viktoria Da Costa (3) und Matthias Schroll (4). Oder, wie es Mair am Samstag formulierte: „Alles normale Menschen.“
© Mitterwachauer
Das Team rund um Grünen-Spitzenkandidat Gebi Mair für die Landtagswahl in Tirol 2027 ist seit Samstag fix. Arslan behauptet Platz 2, Wohlfahrtstätter bleibt nur ein Kampfmandat. Die Öko-Partei sieht Chancen auf die Regierungsbank.
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