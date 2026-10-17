Tiroler Grüne haben gewählt: Wer hinter Gebi Mair ins Landtagswahl-Rennen geht

Das Team rund um Grünen-Spitzenkandidat Gebi Mair für die Landtagswahl in Tirol 2027 ist seit Samstag fix. Arslan behauptet Platz 2, Wohlfahrtstätter bleibt nur ein Kampfmandat. Die Öko-Partei sieht Chancen auf die Regierungsbank.