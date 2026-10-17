E-Scooter brachte Fußgänger in Kufstein zu Fall: Polizei sucht ZeugInnen

Ein 90-jähriger Fußgänger ist am Mittwochabend im Kufsteiner Stadtteil Endach nach einem gefährlichen Fahrmanöver eines E-Scooter-Fahrers gestürzt und schwer verletzt worden. Der unbekannte Lenker hielt nicht an und fuhr weiter.

Der Mann war gegen 18.15 Uhr auf dem Gehsteig der Defreggerstraße in Richtung Bezirkskrankenhaus unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 18 kam ihm laut Polizei ein unbeleuchteter E-Scooter entgegen. Dessen Fahrer fuhr so knapp an der rechten Seite des 90-Jährigen vorbei, dass dieser erschrak und stürzte.

ZeugInnen und HelferInnen gesucht

Der Fußgänger zog sich mehrere Schürfwunden sowie eine schwere Verletzung an einem Bein zu. Ein junges Paar fand den Mann am Boden liegend und half ihm.